Közel 20 percnyi Assassin's Creed Origins gameplay érkezett egy mellékküldetésről

Ash Ismail, az Assassin's Creed Origins rendezője egy friss gameplay felvétel részeként megmutatta nekünk, hogy milyen elképesztően tartalmas lesz a sorozat legújabb epizódja még akkor is, ha csak egy opcionális küldetést veszünk a vállunkra.

Az alábbi videón ugyanis a What's Your is Mine névvel ellátott mellékes feladat megoldását, illetve végigjátszását követhetjük nyomon elejétől a végéig, ami olyannyira összetettnek és tartalmasnak ígérkezik, hogy konkrétanSőt mi több, a felvételen megismerkedhetünk az Assassin's Creed Origins néhány újdonságával is, ezáltal Bayek sajátosságaival, a drónként irányítható sas lehetőségeivel, vagy éppen a pályák változatos felépítésével. Ha kíváncsi vagy minderre, csak nézd meg az alábbi videót. Megjelenés október 27-én!

