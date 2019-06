Közel 20 percen át láthatjuk mozgásban a Controlt

Már csak a júliusnak kell lepörögnie ahhoz, hogy az utolsó nyári hónapban irányításunk alá vehessük a Remedy legújabb alkotását, mely Control címmel érkezik, a GameSpot jóvoltából pedig most közel 20 percen keresztül láthatjuk mozgás közben.

A kérdéses bemutatót az E3 alkalmából tartották a finnek, és a demóból rengeteg érdekes dolog kiderül a készülő alkotásról, mely nem csak az akcióról szól majd, lévén egy sor más izgalmas és különleges dolgot is végrehajthatunk hősünkkel a kampány keretein belül.Hogy mégis miről van szó, azt most te magad is szemügyre veheted az alábbiakban, ha pedig már a megjelenést várod,, lévén akkor érkezik a Control PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, a számítógépes tábor esetében pedig Epic Games Store-exkluzivitás várható.

Nézd nagyban ezt a videót!