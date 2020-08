Távolról sem lehetne úgy jellemezni a Phantasy Star Online 2 Steames debütálását, hogy csak egy szűk réteget mozgatott meg, tekintve hogy 18807 volt az a játékosszám, amit csúcsként tudhat magáénak a keletről érkezett szoftver.

Hasonlításképp a Star Wars: The Old Republicot hoznánk fel, ami szintén frissen debütált a Steam kínálatában, ott viszont 34210 személyt vonzottak be. Mind a kettő free-to-play alapokon nyugszik, ám, mint a Messzi-Messzi Galaxisban játszódó MMO.Ezzel gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy teljes körűen debütált nyugaton a Phantasy Star Online 2 , ezzel megannyi JRPG/MMO fan vágya beteljesült - még hogy ha sokat is kellett rá várni...