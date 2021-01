Közel 15 óra hosszú lesz a Sherlock Holmes: Chapter One fősztorija

A Frogwares megosztott néhány friss információt a Sherlock Holmes: Chapter One -ról, így többek között az is kiderült, hogy őt főküldetés lesz a játék során, melyek teljesítésre várnak, és ezek egy folytonos sztorit fognak elmesélni.

Nagyjából 12-15 órát fog igénybe venni a főtörténetszál, a komplett játék teljesítésére viszont már inkább 40-50 órát kell szánnunk. A főküldetésben a fiatal Sherlock az anyja halálának esetét próbálja kinyomozni, de ezenfelül egyéb incidenseket is kivizsgálhatunk, amik a területen jelen vannak.Hasonlóan, mint a Sherlock Holmes: Crimes and Punishments-ben, itt is, de ettől függetlenül is görögni fog tovább a cselekmény. Az első főküldetés után kinyílik majd a világ, hiszen mégiscsak egy open world címről van szó, és a legtöbb misszió esetében eltérő kimenetelek várnak minket a döntéseinktől függően.Maga a játék is több befejezéssel kecsegtet, valamint az is fontos infó, hogy a mellékküldetések inkább lineárisak lesznek, mintsem nagy szabadságot nyújtó szálak.

