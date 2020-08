Közel 12 percnyi gameplay videó jött a The Outer Worlds: Peril on Gorgon expanzióról

Tűkön ülve várjuk a The Outer Worlds első nagy kiegészítőjeként ismert Peril on Gorgont, tekintve hogy a tavalyi esztendő egyik legjobb RPG-jéről beszélhetünk az Obsidian munkája kapcsán, és most az expanzió által további élményekkel gazdagodunk.

Most kaptunk a Peril on Gorgonról egy friss gameplay videót, amiben igazából a DLC korai sztoripaneleibe kóstolhatunk bele, sőt mi több, még szemügyre vehetjük az új Science fegyverként ismeretes Pest Extermination Toolt is, amivel odahúzhatjuk a stukkerünk végére a rosszarcúakat.Közel 12 percen keresztül élvezhetjük a látottakat, miközben a fejlesztők részletezik nekünk, hogy éppen min is legeltetjük valójában a szemünket.