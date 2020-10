Közel 114 millió leszállított példánynál tart a PS4

A Sony előhozakodott legújabb pénzügyi jelentéseivel, amiből kiderült, hogy továbbra is megállíthatatlan a PS4, lévén a konzolból újabb másfél millió példány került a boltok polcaira 2020 második negyedévében.

Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a japánok nyolcadik generációs masinájából szeptember végéigkerült a kereskedőkhöz - közben a PS Plus előfizetők száma is 46 millióra növekedett -, amivel nyilván csökken az eladási tendencia, de ez a generációváltás küszöbén így is nagyszerű eredménynek tekinthető.Annak ellenére is, hogy ez a szám még mindig messze van a PS2 155 milliós eladásaitól, de hosszú ideig támogatják még a PS4-et, így bármi megtörténhet, a PS5 pedig az első előrendelői adatok alapján még nagyobbat mehet majd, mint a kurrens generációs platform.