Következő játékáról beszélt Fumito Ueda, a The Last Guardian alkotója

Ismét megszólalt jövőbeni terveiről Fumito Ueda, a The Last Guardian, az ICO és a Shadow of the Colossus alkotója, aki a Weekly Famitsu újságíróinak egy rövid interjúban kifejtette, hogy már gőzerővel készíti következő játékát, ami egyelőre még csak prototípusként létezik.

Mint ismert, Ueda-san jelenleg egy aprócska indie csapat, a genDESIGN kötelékében teljesít szolgálatot, legújabb projektjét pedig a Kowloon Nights segítségével készíti, mely egy globális támogató szervezet, ami kifejezetten az indie csapatok indulását támogatja.Ueda kiemelte, hogy az indie metódusok és tesztelési módszerek egyelőre nagyon stresszelik a hagyományos fejlesztési megoldásokhoz mérten, de mindenkit megnyugtatott, hogy következő játéka ugyanolyan teljes értékű alkotás lesz, mint az ICO, a Shadow of the Colossus vagy a The Last Guardian.Ami még biztos, hogy a játék, és semmilyen kapcsolódási pontot sem ápol Ueda-san korábbi játékaival, az alkotó pedig reméli, hogy hamarosan bővebben is mesélhet majd alkotásáról.