Kötelező lesz a gépújítás, ha teljes pompájában szeretnéd élvezni a Microsoft Flight Simulator-t

Az eddig látottak alapján sejtettük, hogy a legújabb Microsoft Flight Simulator bődületes gépigényt követel majd a futtatáshoz, hiszen a hasonló szimulátorok egyébként is hajlamosak voltak mindig megizzasztani a gépünket.





Nem lesz ez másként a Microsoft Flight Simulator esetén sem, és bár optimalizálásból határozottan jelest érdemelnek a készítők, hiszen egy jelenleg teljesen hétköznapi gamer PC-n is simán elindítható lesz a játék, ha viszont a legrészletesebb beállításokra vágyunk, akkor bizony oda kell tennünk alá egy kicsit erősebb hardvert.Pontosabban inkább egy kicsit nagyon erőset, hiszen a minimum és az ajánlott mellett a Microsoft egy ideális gépigényt is közölt, ahol, ami azért finoman szóval is durva a mai viszonyokhoz mérten. Mutatjuk a részleteket: