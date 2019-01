Körülbelül 16 óra hosszú lesz a Devil May Cry 5 kampánya

Hideaki Itsuno, a Devil May Cry 5 rendezője egy koreai médiabemutató során elhintett pár érdekes információt legújabb munkája kapcsán, melyből kiderül többek között az is, hogy milyen hosszú lesz Dante, Nero és V közös nagy kalandja.

Itsuno állítása szerint a játékosok meg fogják érteni a játék nyúzása közben, hogy valójában miért döntöttek úgy, hogy a Devil May Cry 5 történései a második rész sztorija után játszódjon, illetve azt is elárulta, hogy mivel a RE Engine-t eredetileg a Resident Evil 7-hez készítették, így elég nehéz volt azt alkalmazni a Devil May Cry 5 esetében.Továbbá megtudtuk, hogy 15-16 órányi hosszal bír a kampány, legalábbis a fejlesztőknek ennyi ideig tartott végigmennie a játékon. Ezenfelül Itsuno-t a rebootként szolgálóVégül, de nem utolsó sorban a rendező kijelentette, hogy ha a rajongók nagyon szeretnék, akkor akár a jövőben kerülhetnek be további játszható karakterek is a Devil May Cry 5 -be, és elhintette, hogy néhány eldugott fegyver is lesz a játékban, tehát érdemes lesz odafigyelni!