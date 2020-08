Korbesoroláson járt a Tales of Arise, talán jövőre már megjelenhet

Bár a nagyon-nagyon korai tervek alapján sokan arra számítottak, hogy még az idén megjelenik a Tales of Arise , azonban a Bandai Namco korábban szétoszlatta ezeket a reményeket, de most történt valami, ami talán újabb reményt adhat a mielőbbi premier kapcsán.

Merthogy Ausztráliában és Brazíliában is korbesoroláson járt a Tales of Arise , a Bandai Namco szokásait figyelembe véve pedig ezt a folyamatot általában csak néhány hónappal a megjelenés előtt szokták elvégezni, így sokak szerint biztos, hogy 2021-ben már megjelenhet a legendás JRPG következő epizódja.A korábbi ismeretlen időpontra tolással, valamint azzal, hogy nagyon korai stádiumban voltak még a fejlesztések, sokan azt sem tartották valószínűnek, hogy jövőre megérkezhet a játék, de most úgy tűnik, hogy minden sínen van a 2021-es premierhez. Meglátjuk!