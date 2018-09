Korábbi részeket kapsz ajándékba, ha előrendeled az Ace Combat 7: Skies Unknown-t

A Bandai Namco egy friss trailer társaságában bejelentette, hogy milyen előrendelői akciót álmodtak meg az Ace Combat 7: Skies Unknown -hoz, aminek az elővásárlását érdemes lehet mindenkinek megfontolni.

Kiderült ugyanis, hogy bár PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt egy PE-4 Phantom II-es vadászgép jár majd az előrendelőknek - három extra skin társaságában -, azonban a konzolosok sokkal nagyobb extrákkal is számolhatnak, lévén hozzájuthatnak a sorozat egy-egy korábbi epizódjához.A PlayStation 4-felhasználók ugyanis az Ace Combat 7 előrendelése mellécímű játék digitális példányát.A Bandai Namco bővebb részleteket közölt tovább a Season Pass és a Deluxe Edition tartalmáról is, így kiderült, hogy a 25 dollárba kerülő szezonbérlet három repülőt, ugyanennyi pályát és extra zenéket tartogat majd a rajongóknak, míg a 85 dolláros Deluxe Edition az alapjáték és a Season Pass mellé nyolc extra emblémát is tartogat.

