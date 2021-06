Koreában is besorolásra került a Castlevania Advance Collection

Ha eddig nem lett volna borítékolható, hogy érkezik a Castlevania Advance Collection a múltkori besorolás után, akkor most itt egy újabb leak, ami alátámasztja a tényt, hogy bizony érkezni fog a szóban forgó kollekció.

Ezúttal Koreában került belistázásra az a gyűjtemény, amely nagy valószínűséggel a Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, és Aria of Sorrow hármast fogja tartalmazni. Nem véletlen, hogy már a címében is ott figyel az "Advance", tekintve hogy várhatóan ez a kollekció a Gameboy Advance-es epizódokat fogja összeszedni és elhozni közénk, várhatóan modern köntösben.Ezt a véletlen felfedést követően a koreai Game Rating and Administration Committee belistázta a Castlevania Advance Collection PC-re is, ami azt sugallja, hogy a játék nagyon hamar megjelenik.