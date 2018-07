Újabb videóval jelentkezett a Nintendo Minute duója, akik ezúttal a Captain Toad: Treasure Tracker -t állították a felvétel középpontjába, ennek megfelelően kaptunk egy rendkívül alapos bemutatót Tódi legújabb önálló kalandjáról.

Kit és Krystal ennek megfelelően a Shy Guy Heights nevű pályán ugrabugrálnak egy nagyot, megmutatva nekünk azt, hogy, merthogy ilyen örömöket is szerezhetnek maguknak, akik beruháznak a játékba.Mármint Nintendo Switch-en, melyre július 13-án roboghat be a Captain Toad: Treasure Tracker felújított változata, mely korábban már Nintendo Wii U-ra és Nintendo 3DS-re is napvilágot látott.

Nézd nagyban ezt a videót!