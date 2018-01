Konzolokra tart a Grave Danger

A Spotted Shark Studio munkatársai bejelentették, hogy korábban kizárólag PC-re, a Steam kínálatában megjelent Grave Danger című platformerüket végre konzolokra is leszállítják majd.

Ennek megfelelően PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is megjelenik a Grave Danger : The Ultimate Edition, ami extra pályákat és kihívásokat garantál a korábbi kiadáshoz képest, és ebben a változatban természetesen újra megjelenhet PC-re is. Grave Danger egyébiránt korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy erőteljesen a Blizzard legendás Lost Vikings-sorozatának koncepciójára épít, ezáltal három eltérő képességű karakterrel kell teljesítenünk az akciókban és fejtörőkben gazdag pályákat az oldalra scrollozós platformerek legszebb sajátosságaival.

Nézd nagyban ezt a videót!