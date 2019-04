A városépítésen alapuló túlélőjáték, a Frostpunk nagyon hamar berobog konzolokra is, olyannyira hamar, hogy nyáron már nyúzhatjuk is a szoftvert PlayStation 4-en és Xbox One-on.

A fejlesztők ígérete szerint kiegyensúlyozott állapotban fog jönni az alkotás az új platformokra, azaz optimalizálva lesz a kontrolleres irányításra, ésNem annyira meglepő, hogy ilyen jellegű játék érkezik konzolokra, hiszen elég csak a Cities Skylines sikerére gondolni többek között, ami szintén hozta a teljes értékű PC-s élményt konzolokra, és igazából a This War of Mine alkotóitól is ezt várjuk a Frostpunk esetében.

