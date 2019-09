Konzolokra is megjelenik az Auto Chess

Dota 2 modként indult, végül a saját útját kezdte járni a Dragonest Auto Chess játéka, amit aztán később a Dota 2 is átvett egy saját koncepcióval, valamint a Riot Games is a League of Legends esetében.

Az Auto Chess lesz viszont az első játék ebben a műfajban, ami ellátogat konzolokra is, nevezetesen PlayStation 4-re és Nintendo Switch-re. Üröm az örömben, hogy bár 2020-ban debütál valamikor, egyelőre csak kínai premierről szólnak a hírek, deFőleg annak fényében, hogy a PC-s variáns is megérkezett hozzánk, illetve a mobilos verziók (Android, iOS) is tölthető a nyugati régiókból. Miután a Dota 2 és a League of Legends kvázi letaszították a trónról az Auto Chess t, így nem kizárt, hogy egy konzolos megjelentetéssel ismét vissza tudnak mászni.