Konzolokra is megjelenik a Curse of the Dead Gods

A Focus Home Interactive bejelentette, hogy a korábbi hírekkel ellentétben nemcsak PC-re, hanem a nagy érdeklődésre való tekintettel konzolokra egyaránt megjelenhet majd a Passtech Games által fejlesztett Curse of the Dead Gods

Az alkotást PS4-re és Xbox One-ra harangozták be, méghozzá ugyanazon a napon, hogy, lévén a megjelenésig ebben a formában ismerkedhetnek és próbálkozhatnak vele a rajongók. Curse of the Dead Gods egyébiránt egy rajzfilmes grafikával ellátott ARPG lesz, melyben többnyire csapdákkal, meglepetésekkel és félelmetes ellenfelekkel megpakolt földalatti útvesztőkben kalandozhatunk majd, miközben karakterünk fejlesztésével és felszereléseinek bővítésével juthatunk újabb és újabb szintekre.

Nézd nagyban ezt a videót!