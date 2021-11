Konzolokra is elérhetővé vált a Microsoft felhőalapú szolgáltatása, az xCloud

A Microsoft felhőalapú szolgáltatása már egy ideje megérkezett PC-re, valamint mobiltelefonokra is, és még ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy az ünnepi időszak alatt konzolokra is érkezik.

Az xCloud már fut egy ideje, azonban még nem volt minden platformra kiterjedő. Elérhető volt asztali gépekre, valamint telefonokra is. A szolgáltatás azszinte összes játékával kompatibilis, azonban csak a fentebb említett platformokra volt. Egészen mostanáig...Ugyanis még a nyáron bejelentették, hogy az ünnepi időszak alatt érkezni fog a szolgáltatás Xbox konzolokra is, és a minap elérhetővé is vált a funkció. Ennek segítségével a, illetve előre kipróbálására, így például a Microsoft Flight Simulator és a S.T.A.L.K.E.R 2 is a kínálat részét képzi.

