Ahogyan az várható volt, az Electronic Arts munkatársai nemcsak az alapjátékot, hanem a kapcsolódó kiegészítőket is elhozzák majd konzolokra a The Sims 4 rajongóinak, így mint kiderült: még ebben a hónapban beroboghat az első nagyobbacska bővítmény.

Az EA ugyanis bejelentette, hogy terveik szerint március 20-án érkezhet meg közénk PS4-re és Xbox One-ra is a The Sims 4 : Get to Work kiegészítő, amivelHa érdekel a bővítmény, érdemes lesz alaposan felkötnöd a nadrágodat, merthogy egyáltalán nem lesz olcsó, a Get to Work kiegészítő ugyanis 40 dolláros árcédulával érkezhet meg konzolokra.