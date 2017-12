Konzolokon tér vissza a Titan Quest

Érdekes bejelentéssel szolgált a THQ Nordic csapata, akik úgy döntöttek, hogy hamarosan konzolokon támasztják fel a PC-re már évekkel ezelőtt megjelent Titan Quest című Diablo-klónt.





A játék várhatóan jövő márciusban jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, de később Nintendo Switch-re is érkezik, méghozzá minden téren megszépült grafikával, offline egyjátékos élményekkel, valamint 6 játékost támogató online kooperatív mókával.A THQ Nordic kiemelte, hogy a Titant Quest új változata tartalmazzák majd az Immortal Throne kiegészítőt, a standard kiadás mellett pedig már most biztos, hogy gyűjtői változat is érkezik, amibenmajd 120 dolláros áron.