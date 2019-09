Kontroller és retro konzol egybeépítve? Itt a Neo Geo Arcade Stick Pro!

Újabb különleges retro konzollal próbálkozik az SNK a Neo Geo termékcsalád részeként, ezáltal a napokban bemutatták a Neo Geo Arcade Stick Pro névre keresztelt masinát, mely egyszerre lett játékgép és kontroller.

A gépezet különlegessége, hogy használhatjuk majd a tavaly megjelent NeoGeo Mini retro konzolhoz mintegy kiegészítőként, de önállóan, például egy monitorhoz vagy tévéhez csatlakoztatva is élvezhetjük a, melyek között főként verekedős címek kaptak helyet olyan szériákból, mint a The King of Fighters, a Samurai Showdown és a World Heroes.Ez nem meglepő, hiszen a Neo Geo Arcade Stick Pro úgy néz ki, mint a korabeli árkád masinák kezelőfelülete, ami mellett csak hab a tortán, hogy ha valamelyik ismerősünk is vásárol belőle egy példányt, akkor a többjátékos élmény is rögtön biztosított lesz. Hogy milyen áron érkezik a masina és mikor, az egyelőre még kérdéses!