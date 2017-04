Könnyebb lesz pénzt keresni a Twitch segítségével

Az Amazon kezében lévő Twitch az elmúlt hónapokban rengeteg frissítést jelentett be, melyek többsége nem is azt a részt érintette, amiben igazán piacvezető a platform, sokkal inkább kiegészítő szolgáltatásokat kaptunk.

A legfrissebb blogbejegyzésükben azonban egy fontos pillérrel kapcsolatos módosításról számoltak be a közösségnek, melynek sokan fognak örülni. A hamarosan aktiválásra kerülő fejlesztés lényege ugyanis az, hogyEgészen pontosan arról van szó, hogy a Twitch partnerség alá is bevezetnek egy "állapotot", mellyel a kisebb streamerek jól járnak, hiszen ők is kereshetnek némi betevőt. Az új opcióhoz hitelesített Twitch tagnak kell lennünk, az elmúlt 30 napból legalább heten kell majd közvetíteni összességében minimum 500 percet.A közvetítést átlagban legalább 3 nézőnek kell néznie és 50 követővel is rendelkezni kell, hogy felkínálja majd a Twitch az új pénzkereseti lehetőséget. Arról nem esett szó, hogy pontosan mikor és milyen ütemben válik elérhetővé az új lehetőség, de örömteli, hogy végre alulról építkeznek.