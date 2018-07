Konkrétan ijesztő teasert kapott a Comic Con alkalmából a Call of Duty: Black Ops 4 Zombies

Hamarosan elszabadul a káosz - hirdeti a Call of Duty hivatalos Twitter-csatornájára feltöltött legújabb teaser trailer, mely a közelgő Call of Duty: Black Ops 4 zombis mókájához kapcsolódva konkrétan ijesztő lett.

A teaser apropója egyébiránt a San Diego Comic Con, avagy Amerika egyik legnagyobb kockafesztiválja, melyen idén a Treyarch és az Activision is részt vesznek annak érdekében, hogy a helyszínen alaposabban is bemutassák az aktuális Call of Duty-rész Zombies játékmódját.Erre konkrétan, és ha érdekel a dolog, bizonyára livestream is indul hozzá a megfelelő csatornákon. A Call of Duty: Black Ops 4 érkezését továbbra is október 12-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.