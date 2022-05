Konkrétan beolvad a Criterion csapatába a Codemasters egy része

A jelek szerint nem hagyja parlagon a Codemasters csapatát az Electronic Arts, a tavalyi felvásárlás után ugyanis már sokadik alkalommal hallunk arról, hogy a felvásárolt brigád milyen szerepet tölt majd be a kiadónál.

Az öt stúdióból kettő például egyfajta támogató szerepet tölt majd be,és míg a birminghami Codemasters iroda marad a Forma 1-nél, addig a southami srácok a tesztlabor szerepét töltik be, most pedig végre azt is megtudtuk, hogy mit csinál majd a Codemasters Chesire.- akik sokáig Evolution Studios néven működtek - gyakorlatilag beolvad a Criterion Games-hez, és segít nekik abban, hogy egy minden eddiginél szuperebb Need for Speed-játék gördülhessen le a futószalagról.