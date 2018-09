Konkrétan bealudtak a jelenlévők egy Red Dead Redemption 2 bemutató alatt

A GameStop alkalmazottaknak rendszeresen megtartják a GME Conference nevezetű eseményt, melynek célja, hogy megismertessék velük az év legnagyobb megjelenéseit, természetesen a Red Dead Redemption 2 is terítékre került.





Az ember azt hinné, hogy ilyenkor minden jelenlévő örül, mint majom a farkának, kiváltságosnak érezhetik magukat, lévén azon kevesek közé tartoznak, akik elsőként láthatják bővebben a játékot, viszont egyes résztvevők jelentése alapján a húsz perces prezentáció alatt többen is bealudtak.Egy Undermined_productions nevezetű Instagram felhasználó feltöltött egy képet az akkor éppen zajló eseményről - később ez a poszt le lett törölve -, a rendezvény végeztével pedig megrohamozták a Redditet , és olyan beszámolók éreztek, mint például, hogy valaki majdnem bealudt a látottaktól, volt, akit el is nyomott az álom, más vélemény szerint pedig a játék remekül festett,Aggodalomra semmi ok, hiszen olyan információ is befutott, miszerint a Red Dead Redemption 2 bemutató volt az utolsó a sorban, eddigre pedig már minden ott lévő fáradt volt, sokkal inkább tudható be ez annak, hogy a Rockstar Games szerencsétlenül választotta ki a bemutatandó anyagot, mint sem a játék valódi minőségének.