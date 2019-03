PS4-konzolok halnak le az Anthem miatt

Ha máshonnan nem is, de remélhetőleg a mai Anthem tesztünkből már számotokra is kiderült, hogy az Anthem sajnos roskadozik a súlyosabbnál súlyosabb bugoktól, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az aktuális hiba.

Redditen gyűltek össze azon PS4-játékosok, akiknél olyan bugok tűntek fel, melyek akár még magát a konzolt is hazavágták. Példának okáért ebben a Reddit-posztban olyan emberek számoltak be, akiknél huzamosabb játék után egész egyszerűen leállt a gép. Egy másik Reddit-poszt kommentjei között az egyik illető azt állítja, hogy felvette a kapcsolatot a supporttal,Van köztük olyan is, aki azt állítja, hogy a Sony visszatérítette neki a játék árát, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ezek mellé nem társítottak egyelőre például fényképes bizonyítékot. Az viszont biztos, hogy sokaknál problémát jelent a konzol lehalását okozó bug, remélhetőleg mielőbb megtalálják az eredetét és fixálják azt.