Komplett Liberty City bekerülhet a GTA 5-be!

Nagyszerű bejelentéssel szolgált az OpenIV toolkitet is megalkotó csapat, akik úgy határoztak, hogy elkészítik minden idők legnagyobb GTA 5 modját, aminek részeként komplett Liberty City-t elérhetővé teszik majd az alkotás részeként.

Amint az már az alábbi teaser traileren is látható,, és egy repülőúttal nyílik lehetőségünk arra, hogy elérhessük.Hogy a mod mikor jelenhet majd meg, az egyelőre nem tisztázott még, sőt nagyon sok a kérdés is a megvalósítással kapcsolatban - az biztos, hogy a GTA 4-nek és a GTA 5-nek is egyszerre telepítve kell majd lenni a gépünkön a mod működéséhez, ellenben várjunk türelemmel, hiszen a készítők folyamatos tájékoztatást ígértek a jövőre nézve.

