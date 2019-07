Komplett fejlesztőcsapatokat keres a Media Molecule a Dreams támogatására

Képtelen megbirkózni a Dreams határtalanságával a Media Molecule, emiatt most bejelentették, hogy komplett fejlesztőcsapatokat keresnek annak érdekében, hogy a megjelenésre alaposan megtámogathassák a játékot.

A Media Molecule szerint ez sokkal több, mint a munka egyszerű kiszervezése, hiszen a jelentkező stúdiók már a kreatív folyamatokban is segíthetnek, a lényeg mindössze annyi, hogy olyan tartalmakat valósítsanak meg a Dreams által - akár új eszközkészletek hozzáadásával is -, melyek Dreams egyébiránt korai hozzáférésben már elérhető PS4-re, méghozzá 30 dolláros árcédulával, és már ez a verzió is lehetőséget ad a játékosoknak arra, hogy pályákat készítsenek és másokkal élvezzék az alkotás örömeit.