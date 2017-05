Kompakt vízhűtésekkel bővít a Fractal Design

A Fractal Design neve itthon meg nem túl ismert, de a svéd vállalat egyre szélesebb kínálattal van jelen hazánkban és nemrég a nyári melegre készülve új processzorhűtőket mutattak be, melyek a kompakt folyadékhűtések piacán próbálnak szerencsét.

A Celsius 24 két darab 12 centiméteres, míg a Celsius 36 három darab 12 centiméteres Dynamic X2 ventilátort foglal magában, melyek 500 és 2000 RPM között képesek forogni. Érdekes lehet, hogy a népszerűbb platformok és a nemrég debütáló AM4-es AMD szabvány mellett a hamarosan nagyobb figyelmet kapó LGA2066-os foglalatot is támogatják már az újdonságok.Az Intel extrémebb processzoraihoz jól is jöhet egy ilyen vízhűtés, ráadásul az 5 év garancia is igencsak vonzó. Az árazás már nem túl baráti, inkább átlagos, hiszen 110 és 130 dolláros ajánlott árakról beszélhetünk.