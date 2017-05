Kompakt SSD-vel bővít a Kingston

A tárhelypiacon mostanság több trend is egyre népszerűbb, hiszen a villámgyors SSD-k mellett az egyre nagyobb tárhelyet kínáló HDD-k és a felhő-alapú megoldások is sok figyelmet kaptak az elmúlt hónapokban.

A Kingston ezek közül leginkább csak az SSD-k piacán van jelen, ott azonban több szegmensben is, hiszen az egyre megfizethetőbb SATA-s megoldások mellett az M.2-es vonalon is nagyon erősek. Nemrég mutatták be például a KC1000-es szériát, mely 240, 480 és 960GB-os változatokban lesz elérhető.Mindhárom modellkínál, az írási sebesség pedig a legkisebb modell esetében 900 MB/s, míg a másik kettőnél 1,600 MB/s. Az árazásról még nem esett szó, de kétféle csomag lesz elérhető 5-5 év garanciával, hiszen az önálló tárhelyek mellé érkezik egy PCIe x4 adapterrel szerelt kiadás is.