Kompakt házzal bővít az In Win

Az In Win nem tartozik a hazai közösség által legismertebb márkák közé, ugyanakkor egyre többen figyelnek fel rájuk, hiszen a vállalat tervezői szeretik feszegetni a határokat és igyekeznek minél vonzóbb házakat készíteni.

A vállalat nemrég bemutatta legújabb megoldását, melyet Micro-ATX és Mini-ITX méretű alaplapokhoz terveztek, vagyis a kompakt konfigban gondolkodók számára lehet megfontolandó ajánlat. Az In Win 301C fehér és fekete változatban kerül piacra, a ház egyik oldalát a texturált oldallap, a másikat pedig az edzett üveg dobja fel.Az acél vázra épülő újdonság előlapján RGB világítású emblémát és jól felszerelt I/O panelt kapunk, hiszen USB 3.1 Gen 2 Type-C csatlakozást is találunk ott. A grafikus kártya maximum 33 centiméter hosszú lehet, SSD-nek és HDD-nek, valamint kompakt vízhűtésnek is lesz hely a házban, mely vélhetően a drágább megoldások közé tartozik majd a kategóriáján belül.