Komoly hibriddel bővít a HP

A Cannes-i Filmfesztivál nem éppen egy technológiai rendezvény, így kissé meglepő lehet, hogy a Hewlett-Packard a neves esemény alkalmával mutatta be legújabb fejlesztéseit, melyek között hibrid megoldással és laptoppal is találkozhatunk.





A legnagyobb figyelmet egyértelműen a 2 az 1-ben felépítéssel rendelkező Spectre x2 kapta, melyalatt hetedik generációs Intel Core i processzorokat vonultat fel. Egy Windows Ink kompatibilis toll is jár a gép mellé, mely Windows Hello-t is támogató IR kamerát kapott.A 15,6 hüvelykes UHD kijelztővel szerelt ENVY x360 már nem egy olyan különleges modell, de azért kifordíthatóságának köszönhetően tabletként és laptopként is használható. Érdekes lehet, hogy a HP ez esetben az Intel processzorok mellé egy olcsóbb, AMD megoldásokkal szerelt vonalat is készít, melyek még nem a friss Ryzen mobil fejlesztéseket vonultatják fel, így nem tűnnek valami jó vételnek.