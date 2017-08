Komoly hibajavítást kapott a Razer Synapse

A játékosoknak szánt perifériák kapcsán általában nagyon kevés szó esik a hozzájuk érkező szoftveres támogatásokról, hiszen a legtöbb vállalat csak egy alapvető konfigurációs szoftvert kínál a termékeihez, melyen a legfontosabb beállításokat végezhetjük el.

A Razer ezen a téren is kiemelkedik a mezőnyből, hiszen több szoftveres megoldást is kínál a gamerek számára, legyen az beállítás vagy számítógép optimalizálás. A Razer Synapse az egyik legmodernebb megoldás a piacon, szinte minden Razer tulaj használja és most nagyon fontos lenne, hogy le is frissítsék.Nemrég ugyanis két súlyos hibát javítottak, melyek nem a perifériákat érintették, hanem magát a számítógépünk védelmét. Az egyik egy malware sebezhetőség, ami lehetőséget adott volna kéretlen programoknak arra, hogy hozzáférést kapjanak a számítógéphez, a másik pedig egy nem ennyire veszélyes, a gépet kifagyasztható hiba.A történet érdekessége az, hogy a kódhiba keresése közben a veszélyre találó SecureState már márciusban jelezte a hibát a Razer felé, akik nem igazán tettek semmit, majd a hivatalos Twitter csatornájukon próbálták meg elérni őket és végül fél évvel később jutottunk el a hiba javításához.