Komoly házzal bővít a Zalman

A Zalman a mai napig az egyik legnagyobb név a számítógépházak és hűtési megoldások piacán, néhány éve azonban látványosan menetelnek lefelé, hiszen egyre több a rivális és egyre kevesebb újdonságot mutatnak be.

A Z9 Neo-t sokan az egyik legjobb ár/érték arányú háznak tartják a piacon, nemrég pedig rá építve mutatta be újdonságát a vállalat. A Z9 Neo Plus azért már egy más szintet képvisel, hiszen az ára valahol 30 000 Ft környékén lehet majd.A külső kapcsán több ponton is megegyezik a jóval olcsóbb Z9 Neo-val, viszont egy kis ablak helyett ez a modell. A belső nagyon tágas, hiszen akár 44 centiméteres grafikus kártyákat is rakhatunk a házba,, melyek közül 3 kék LED világítással is rendelkezik, így a hűtéssel és a dizájnnal sem lesz már gondunk.