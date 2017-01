Komoly frissítést kapott a Beam

A játékosok számára manapság számos online platform létezik arra, hogy közvetítsék ahogyan játszanak, az Amazon által birtokolt Twitch azonban uralja a piacot, amit többen nem szívesen ismernek be.





A Microsoft is pályázik a sok millió játékosra, a közvetítőkre és a nézőikre, a tulajdonukban lévő Beam pedig szépen lassan fejlődik. Nemrég egy komolyabb frissítést kaptunk, melyet nyugodtan hívhatunk Beam 2.0-nak.Megújították a kezdőlapot, mely több közvetítőt és róluk több információt mutat a látogatóknak. A közvetítők számára minőség növelése is fontos újítás, már 1440p 60fps is elérhető. Gyorsítottak magán az oldalon és a mobil optimalizáláson is javítottak, így összességében valóban komoly fejlődést hoztak.