Komoly fejlesztésekkel jöhet a HTC Vive 2

A virtuális valóság még csak néhány éve része a mindennapjainknak, hiszen ismertebb és kevésbé ismert gyártó szinte hetente dobnak piacra valami újdonságot, nagy változásokra azonban már csak jövőre számíthatunk.

A piac két legismertebb szereplője, az Oculus Rift és a HTC Vive is frissült jövőre, utóbbi ráadásul már az év legelején. Egyre erősebbek azok a pletykák, melyek szerint a CES 2017 alkalmával bemutatkozik a HTC Vive 2.A hírek a fejlesztésekről is szólnak, melyek komolynak tűnnek. A, ez a páros pedig igencsak ütőképesnek tűnik. Vélhetően a kiegészítők terén is jönnek majd frissítések, ha minden jól megy, akkor napokon belül már konkrétumokkal szolgálhatunk nektek.