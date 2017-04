Komoly erő rejtőzik a Huawei Raspberry Pi riválisában

Jó néhány évvel ezelőtt ha egy számítógépre gondoltunk, akkor egy viszonylag nagy doboz vagy egy kényelmetlen laptop juthatott az eszünkbe, manapság azonban már a tenyerünkben is óriási erővel bíró egységek férhetnek el.

Ilyen például a Huawei által nemrég bemutatott HiKey 960, melynek fejlesztésében a Google és az ARM is segítette a vállalatot. Ennek fényében nem csoda, hogy főként Android rendszerhez szánják a viszonylag drága, 239 dolláros Raspberry Pi riválist, de később érkezhet a Linux támogatás is.Az erőt egy házon belüli Kirin 960-as SoC és 3GB RAM adja, előbbi pedig a Huawei csúcsmobiljait hajtja, ami jól jelzi, hogy milyen erőt kínál a kis lapka, melyen egy PCIe m.2 csatlakozó is helyet kapott a 32GB belső tárhely bővítésére. Természetesen WiFi és Bluetooth is beépítésre került, képet pedig leginkább a HDMI 1.2a csatlakozásból nyerhetnek majd a tulajdonosok.