Komoly alaplappal bővített az ASUS

Az AMD Ryzen processzorok megjelenésével az alaplapokkal is foglalkozó vállalatok rég nem tapasztalt iramot kell hogy tartsanak, hiszen az Intel chipkészletei mellett jó néhány új AMD fejlesztésre is építkezniük kell.

Az ASUS már jó pár AMD Ryzen processzorokhoz készült alaplapot bemutatott az első körökben, nemrég pedig egy komolyabb modellel bővítettek. Bemutatkozott ugyanis az ASUS ROG STRIX X370-F Gaming, melynek szolid külsejét csak az RGB világítás törheti meg.Természetesen további RGB LED fejeket is tartalmaz az alaplap, melyeket az ASUS Aura Sync RGB technológiával is lehet majd irányítani. Az ATX méretű lapon 64GB DDR4 memóriának van hely, a két megerősített PCI-Express 3.0 x16 csatlakozó pedig akár komolyabb, kétkártyás konfigurációt is lehetővé tesz. Az árazásról még nem beszéltek.