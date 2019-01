Február egyébként is egy kifejezetten zsúfolt hónap lesz játékmegjelenések terén, ráadásul a Ubisoft gondoskodik róla, hogy a pénztárcánk sikítva rimánkodjon a jobbnál-jobb címek láttán, hiszen a hónap közepén jön a Far Cry New Dawn

Prezentáltak számunkra egy sztori előzetest, ami által kicsit jobban átlátjuk a helyzetet, például, hogy a két ikerlány, Mickey és Lou a játék főgonoszai lesznek vélhetőleg, illetve kicsit, az ötödik rész antagonistájának.Érdekes és jó karakterek terén eddig sem kellett nagyon a szomszédba mennie a Far Cry-szériának, így bizakodóan tekintünk a New Dawnra is. Február 15-én premier!

