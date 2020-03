Kojimáékat is elérte a koronavírus

Hideo Kojima stúdióját, a Kojima Productions-t is elérte a koronavírus, ugyanis az egyik alkalmazottjukat a kérdéses fertőzéssel pozitívan diagnosztizálták, ennek nyomán pedig ideiglenesen le is zárták az irodákat.

Bár alapvetően március 20-a óta nem jártak be az alkalmazottak az irodába, mégis tárva nyitva állt azok előtt, akik be szerettek volna menni dolgozni, most azonban teljes mértékben otthoni munkára állt át a brigád. A továbbiakban közelről monitorozzák a fejlesztők egészségét, hogy biztosan mindenki problémamentesen átessen a fertőzésen, ha netán elkapták.Értelemszerűen, hiszen a külföldi sajtó azon nyomban zengene tőle, ha a Death Stranding és a Metal Gear Solid atyját diagnosztizálták volna.