Kojima elmondta: a jövőben filmkészítéssel is foglalkozni fog a stúdiója

Hideo Kojima kapcsán nem titok, hogy él-hal a filmekért, és igazából a játékai is sok esetben inkább szuperálnak filmként, mint valódi, tradicionális videojátékokként, köszönhetően az elképesztően hosszú átvezető moziknak.

Éppen ezért merült fel sokakban az évek során, hogy vajon Kojima-san miért nem rendez egész estés filmet, ellenben úgy fest, hamarosan sor kerülhet erre is. A direktor ugyanis a BBC-nek mondta el, hogy a jövőben a Kojima Productions stúdió filmkészítéssel is foglalkozni fog, ergoKojima szerint ugyanis az elkövetkezendő pár évben a játékok, a tévésorozatok és a filmek egy közös streaming platformra vándorolnak, és teljesen más formátuma lesz a videojátékoknak, mint most. Tett már erre korábban is megjegyzéseket, azonban úgy tűnik, nem engedte el ezt a gondolatot időközben.

