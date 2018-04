Knights of Light címmel The Witcher-hatású RPG érkezik Egyiptomból

Egy igencsak ígéretes szerepjáték bejelentésével örvendeztetett meg minket egy aprócska egyiptomi stúdió, mely Knights of Light címmel egy a The Witcher-sorozat által inspirált RPG lesz a sorban.

A Rumbling Games rögtön egy mutatós gameplay trailerrel mutatta be alkotását, melyben a kardozáson alapuló akciókat ismerhetjük meg, de közleményükből kiderült, hogy a játék- a mai Irak és Irán területén feküdt - a hetedik században, mely egy viszályoktól gondterhes időszak volt, ahol a muszlim seregek folyamatosan ostromolták a kérdéses uradalmat.A játékban számtalan, előttünk ismeretlen történelmi figura és esemény is felbukkan, de a valós problémák átörökítésén túl mitikus elemeket is belevettek a készítők, akik 60 órás kampányt ígérnek a játékhoz, mely ismeretlen időpontban érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.