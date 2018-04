Kizárólag az új egyiptomi pályára fókuszál a legfrissebb Call of Duty WWII videó

Az Activision és a Sledgehammer Games egy külön kedvcsinálót szentelt a Call of Duty WWII hamarosan megjelenő The War Machine DLC csomagjával érkező egyiptomi csatatér bemutatásának, mely valóban egy igencsak különleges pályának ígérkezik.

Minderről pedig most maguk a fejlesztők próbálnak meggyőzni minket, akik túlzás nélkül, ezáltal a legfanatikusabb rajongók már most nekiláthatnak az itt alkalmazható taktikák kidolgozásának.A kérdéses pályát tartalmazó Call of Duty WWII : The War Machine DLC várhatóan április 10-én jelenik majd meg első körben PS4-re, majd később PC-re és Xbox One-ra is, a középpontban további három extra pályával és egy kis kiegészítéssel a zombis mókához.

Nézd nagyban ezt a videót!