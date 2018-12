Kizárólag az Epic Games Store-on lesz kapható a PC-s The Walking Dead: The Final Season

Sokan őrültségnek tartották, amikor az Epic Games bejelentette, hogy szembemegy a Steammel, és saját digitális disztribúciót indít, amivel kapcsolatban már akkor érezni lehetett a puskapor szagát a levegőben.

Nem véletlenül, hiszen az Epic Games azóta folyamatosan jelenti be az exkluzív megállapodásokat, így legújabb közleményükből kiderült, hogy a Telltale Games által kukába hajított, de a Skybound Games által nemsokára elkészülő The Walking Dead: The Final Season PC-s változata messzire elkerüli a Steamet, ésAki korábban már megvásárolta a Steamen vagy más platformon a The Walking Dead: The Final Season -t, azok természetesen továbbra is az eredeti kliensről szerezhetik majd be a többi részt, ellenben az új vásárlók kizárólag az Epic Games Store-ról kapnak lehetőséget erre.Mint ismert, a The Walking Dead: The Final Season harmadik része január 15-én jelenik meg minden platformra, amit még jövőre a nagy finálé is követhet.