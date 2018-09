Kivették a Shadow of the Tomb Raider eredeti befejezését a Day One Patch-csel

Egészen biztosan sokan vannak közöttetek is olyanok, akik már végigpörgették Lara Croft aktuális kalandját, viszont a most kibukott érdekesség még nekik is tartogathat meglepetéseket.

Történt ugyanis, hogy ugyebár a játék Day One Patch által egészült ki teljessé, azonban a rajongók észrevették, amennyiben eme frissítés nélkül vitték végig a játékot, akkor egy olyan stáblista utáni jelenet fogadta őket, ami azok számára nem jelent meg, akik update-elték a Shadow of the Tomb Raider t.A sztori onnan indult, hogy egy tombstone nevű felhasználó rákérdezett a stuff hivatalos fórumán, hogy mégis miért nem beszél senki a levélről, amit a stáblista utáni jelenetben kap Lara Natlatól, majd erre jöttek is a válaszok, miszerint számukra nem volt ilyen jelenetsor, majd ekkor árulta el az illető, hogy nem frissítette az első napos patch-csel a játékot, így könnyen lehet, hogy ezért játszódott le számára a jelenet.Ezt követően jött is válasz a Square Enixtől, miszerint több lezárás közül is válogattak, azonban az említett képsor véletlenül került be a kész produktumba. Természetesen jön a kérdés, hogy mégis hogyan tud átslisszanni egy ilyen volumenű dolog a munkálatok során, viszont nem lepődnénk meg, ha a következő felvonásra visszatérne Natla, az 1996-os Tomb Raider-játék főgonosza.