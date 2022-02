Kivette a Konami az eFootballból a nemi erőszakkal vádolt játékost

A Manchester United labdarúgóját, Mason Greenwoodot nemrégiben nemi erőszakkal és testi sértéssel vádolta meg egy nő az Instagramon, ami után a Greater Manchester-i rendőrség letartóztatta.

A Manchester United közölte, hogy Greenwood további intézkedésig nem játszik a klubnál. A Konami most bejelentette , hogy eltávolította Mason Greenwoodot a focis címeiből, vagyis a PES 2021-ből és az eFootball ból.Greenwood egyelőre marad a Football Managerben, mivel a fejlesztő Sports Interactive közleményében azt írta, hogy még nem hozott döntést Mason Greenwood státuszáról a Football Manager 2022-ben, ésValljuk be, utóbbi mentalitás lenne a helyes egy ilyen eljárásban, de azt is tudjuk, hogy PR-tekintetben a Konami keze lényegében meg van kötve.