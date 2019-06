Kivétel nélkül minden Xbox One-os játék játszható lesz az Xbox Scarletten

Az Xbox One-érában is fajsúlyos szerepet kapó visszafele kompatibilitást a következő generációra is továbbviszi a Microsoft, az Xbox Scarlettről például már tudjuk , hogy a korábbi konzolokkal és kiegészítőkkel működni fog.

Az viszont még nem volt tiszta, hogy minden játék pörgethető lesz-e rajta, vagy csak néhány kiválasztott cím, ám Phil Spencer most elárulta , hogy kivétel nélkül minden játékot el fognak hozni a visszafele kompatibilitás programba, ami jelenleg is fut az Xbox One-on - ebbe beleértendőek azok az Xbox Classic és Xbox 360 szoftverek is, amik most is kompatibilisek., ugyanis ennyi alkotás futtatható jelenleg az Xbox One-on, ám a redmondiak célul tűzték ki maguknak, hogy ezek mindegyikét játszani lehessen majd a Scarletten. Nem feltétlenül lesz minden elérhető a konzol megjelenésekor, ám idővel ez a könyvtár egyre inkább kibővül majd.