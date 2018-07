Kiveszik a loot boxokat a Forza Motorsport 7-ből

A már jó ideje köztünk lévő loot box botrány láthatólag elérte célját, a fejlesztők sorra futamodnak meg a random dobozkák implementálásától játékaikba, a következő áldozat pedig a Forza Motorsport 7

A bejelentés egyenesen a Turn 10 első emberétől, Alan Hartmantól származik, aki elmondta, hogy bár vannak nehézségek a ládikák eltávolítása kapcsán,, júliusban pedig már meg is tették az első lépéseket ennek érdekében.Ugyebár elkezdték kiszedni a loot boxok mögé zárt járműveket, így azok már boldog boldogtalan számára elérhetőek, most pedig már csak ruházatokat, modokat, és különféle jelvényeket nyithatunk belőlük. Bár sosem kóstált a Turn 10 ezekért valós valutát, kizárólag játékbeli fizetőeszközünket herdálhattuk el, mégis csak megnyugtató, hogy nem kell most már a véletlenre bíznunk egy-egy klassz cucc megszerzését.