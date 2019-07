Kíváncsi vagy, miken dolgozik a háttérben a Valve? Íme a Steam Labs!

Ha esetleg már te is sokat gondolkoztál azon, hogy a Valve vajon miféle újításokon dolgozik a háttérben, amikből mi semennyit sem látunk, akkor jó hírünk van, ugyanis bemutatkozik a Steam Labs nevű újdonság.

Eme weboldalon szemügyre vehetjük azt a tonnányi friss funkciót, amit a Steamhez készítenek kísérleti jelleggel -, ezek kapcsán pedig most mi is vissza jelezhetünk a fejlesztőknek, hogy segítsük a munkájukat, illetve tudassuk velük, mire van igény valójában a felhasználók részéről.A teljes portfóliót ITT érhetitek el, és bizony bőséges választék van, így lesz miből csemegézni, ha pedig találtok olyan koncepciót, ami elnyeri a tetszéseteket, ne legyetek restek jelezni azt a Valve irányába is!