Kiválóan halad a Final Fantasy XIV rendezőjének újgenerációs játéka

A Final Fantasy XIV rendezője, Naoki Yoshida a Square Enix egyik aldivíziójának, a 3rd Development Headquarters-nek az élén bábáskodik egy next-gen projekt felett, aminek a munkálatai, mint most az kiderült, roppant jól haladnak.

Felbukkant ugyanis egy weboldal , ahol friss alkalmazottakat toboroznak a csapatba, itt továbbá azt is elárulják, hogy közvetlenül a Final Fantasy XV után álltak neki a fejlesztésnek, most pedigEz azt jelenti, hogy most kezdődik a tényleges fejlesztési procedúra, de mivel csak a következő generációra várhatjuk a kérdéses alkotást, így bőven van még idejük hegesztgetni. És hogy vajon mi lehet ez? Megtippelni sem merjük, talán egy új Final Fantasy-játék, esetleg egy teljesen új IP, vagy netalántán visszahoznak egy rég elkaszált franchise-t?